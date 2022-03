'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

No capítulo de quarta-feira (9) da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Stephany descobre a falsa identidade de Christian/Renato

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, quarta (9)

Helena e Paco discutem. Gabriela briga com Ilana porque a produtora não assume o namoro. Christian/Renato se prontifica a levar adiante a investigação sobre o sistema de desvio de dinheiro da Redentor organizado por Túlio e Ruth.



Stephany descobre a falsa identidade de Christian/Renato ao encontrar no celular de Joy uma gravação em que a moça fala tudo sobre a relação de Ravi com o amigo. Christian/Renato seduz Stephany para garantir o segredo sobre sua verdadeira identidade.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

