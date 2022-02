'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quarta-feira (16)

No capítulo de quarta-feira (16) da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Ravi conta a Noca que Thaiane está à procura da avó

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, quarta (16)

Christian/Renato oferece sua parte do dinheiro desviado da Redentor para Túlio, e avisa que vai pedir demissão da empresa no regresso de Santiago.



Gabriela conta a Ilana que terminou o namoro. Júlia e a colega de quarto são flagradas pelo segurança da clínica, no momento em que tentam resgatar um remédio escondido dentro de um vaso de planta.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

