'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quarta (2)

No capítulo desta quarta-feira (2) da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar hoje a partir das 21h30, na Rede Globo, depois do Jornal Nacional, Rebeca fica furiosa ao ver Breno com Cecília.

Resumo Um Lugar ao Sol de hoje, quarta-feira (2); Rebeca tem ataque de furia ao ver Breno

Santiago deixa claro a Christian/Renato que conta com o genro para ajudar na recuperação de Bárbara. Júlia deixa uma carta de despedida para Felipe. Mateus fica furioso quando Lara lhe conta que está com Christian/Renato e pede à ex-mulher para se afastar de Marie.



Christian/Renato não consegue contar a Lara que não poderá se separar de Bárbara e inventa uma desculpa. Rebeca conta a Felipe que foi Bárbara que se jogou contra o carro de Júlia. Felipe resolve morar no apartamento de Júlia. Érica sugere que Stephany trabalhe como secretária no lugar de Mercedes, e Santiago acaba aceitando.



Bárbara volta para casa. Ilana aceita a ajuda de Gabriela para cuidar de Maria. Cecília resolve procurar por Breno. Rebeca fica furiosa ao ver Breno com Cecília.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela ''Um Lugar ao Sol" vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.