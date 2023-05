TV Verdes Mares lança nova novela das nove, "Terra e Paixão", no North Shopping Jóquei

"Terra e Paixão", a nova atração das 21h da TV Verdes Mares, estreia hoje (8) e traz aos telespectadores uma história escrita por Walcyr Carrasco repleta de emoção e mistério, com um enredo que mistura amor, paixão e suspense.

A protagonista Aline, interpretada por Barbara Reis, é uma jovem professora que se vê sozinha com o filho e está determinada a proteger sua família após o assassinato do marido durante uma tentativa de invasão de terras. Sua história se cruza com a de Antônio La Selva, o maior produtor rural da região, interpretado por Tony Ramos, um homem movido pela ambição e segredos sombrios.

Legenda: A dupla sertaneja Luís Marcelo e Gabriel faz show no North Shopping Jóquei às 20h30 Foto: Divulgação

Para promover o lançamento para os telespectadores da emissora, o Sistema Verdes Mares realiza a exibição pública do primeiro capítulo e o pocket show da dupla sertaneja Luís Marcelo e Gabriel no North Shopping Jóquei, às 20h30. O evento acontecerá na praça de alimentação, gratuito e aberto ao público.

As ações de lançamento da novela movimentaram o dia e contemplaram visitas às agências de publicidade de Fortaleza, além de ativações com os colaboradores.

Serviço

Lançamento de Terra e Paixão

Hoje, a partir das 20h30

Local - North Shopping Jóquei

Gratuito