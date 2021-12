TV Globo muda programação dos domingos a partir deste fim de semana; confira

A Rede Globo estreia na TV uma grade de domingo diferenciada a partir deste fim de semana. O "Globo Rural", carro chefe do dia, começará mais cedo, às 8h05, mas terminará na mesma hora, 9h25, estendendo sua duração em 15 minutos.

O Nordeste Rural, programa da TV Verdes Mares (TVM), também entrará no ar mais cedo a partir deste domingo (5). Comandado pela jornalista Tereza Tavares, a atração terá início às 6h50, diferentemente do horário de 7h25 anterior.

Conforme a nova grade da emissora nos domingos, mudam o horário ainda de "Pequenas Empresas, Grandes Negócios", que sai de 7h55 para 7h20 — ganhando 5 minutos a mais de programação —, e a "Santa Missa", comandada por Padre Marcelo Rossi, que sai de 6h25 para 6h.

Globo Rural

Anteriormente, o programa começava às 8h30. A mudança havia sido adiantada, inclusive, por Nelson Araújo no programa do último dia 28 de novembro.

"Temos uma boa novidade para você: a partir do domingo que vem, o Globo Rural vai ser um pouco maior, com 1h20min de duração. É mais reportagem, mais matérias de atualidade e mercado, e mais respostas para as suas dúvidas", anunciou o apresentador Nelson Araújo, que comanda o Globo Rural há 31 anos.

Veja a nova programação da Globo no começo dos domingos:

*A partir de 05/12

6h - Santa Missa

6h50 - Nordeste Rural

7h20 - Pequenas Empresas, Grandes Negócios

8h05 - Globo Rural

9h25 - Auto Esporte

10h - Esporte Espetacular

12h30 - Temperatura Máxima