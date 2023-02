TV Globo homenageia Glória Maria com programação especial; confira

Marcando gerações de brasileiros, Glória Maria é considerada uma das maiores jornalistas do País, tendo participado de coberturas históricas e matérias importantes. Com a morte da comunicadora, a TV Globo, emissora em que ela atuou por cinco décadas, homenageia Glória com uma programação especial, que reprisará momentos dela em frente às câmeras.

Nesta sexta (3), o canal exibirá duas reportagens da jornalista para o “Globo Repórter”, em viagem pela costa chinesa. Na produção, o público poderá relembrar o salto, dado por Glória, no maior bungee jump do mundo, em Macau, além de vê-la se divertindo ao alimentar um urso panda na cidade de Hong Kong. A reapresentação irá ao ar às 15h40, no horário da “Sessão da Tarde”.

Mais tarde, após o “Jornal da Globo”, será a vez do “Conversa com Bial” transmitir, à 0h50, uma entrevista concedida pela comunicadora e exibida em 18 de maio de 2020. Amigo e colega no “Fantástico” por quase uma década, Pedro Bial conversou com Glória Maria sobre momentos importantes de carreira e o racismo sofrido no exercício da profissão.

A entrevista deverá ser reprisada, também, na GloboNews no sábado (4), às 23h. O canal fechado ainda exibirá, às 9h no mesmo dia e às 17h no domingo (5), a viagem da jornalista à Noruega.

O veículo de comunicação também preparou um clipe com momentos marcantes da carreira de Glória, que será exibido no “Especial de Domingo”, às 18h.

MAIS HOMENAGENS

Ainda na televisão fechada, Glória Maria será homenageada pelo canal GNT às 22h30 desta sexta, com a reprise de um episódio do “Saia Justa”, em que a repórter fala sobre autoestima e a informalidade carioca. Mais tarde, à meia-noite, o GNT exibe uma entrevista no “Marília Gabriela Entrevista”, e, no sábado, reprisa uma participação da jornalista no “Superbonita”, às 22h30.

Já no VIVA, a homenagem será feita através da exibição de uma edição especial da entrevista de Glória Maria no remake de “TV Mulher”. No episódio, a jornalista fala com Marília Gabriela sobre vida profissional, questões raciais e viagens.

O Canal Brasil, à 0h30, mostrará ao público uma entrevista de Lázaro Ramos com Glória Maria, gravada há 10 anos, em que os dois conversam sobre família, carreira e representatividade.