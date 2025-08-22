TV Globo exibe Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8
A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8 traz Sandra Bullock como protagonista
Nesta sexta-feira, 22/8, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa, uma superprodução estrelada e produzida pela atriz Sandra Bullock.
A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa que vai passar na Sessão da Tarde
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Gracie Hart trabalha para o FBI e lida com a fama, o que não impressiona sua nova parceira, Sam Fuller. No entanto, a dupla precisa colocar de lado suas diferenças quando uma das amigas de Gracie, Cheryl Frazier, desaparece.
Conheça o elenco principal de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa
A trama de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa ganha vida através de um elenco que entrega atuação. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatner, Ernie Hudson
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- Filme é a sequência de Miss Simpatia (2000)
- O filme foi feito em Las Vegas, e houve cenas filmadas no show pirata do Treasure Island.
- Apesar do sucesso, Sandra Bullock revelou depois que achava que a sequência não devia ter sido feita.
- O papel principal foi originalmente escrito para uma atriz mais jovem, entre 25 e 30 anos. No entanto, Sandra, que tinha 40 anos acabou sendo escolhida por conquista os produtores.
Assista ao trailer de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa
Assista ao trailer de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa e veja as principais cenas do filme antes de assistir: