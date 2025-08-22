Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8 traz Sandra Bullock como protagonista

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do filme Miss Simpatia 2
Legenda: O longa tem Sandra Bullock no elenco
Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, 22/8, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa, uma superprodução estrelada e produzida pela atriz Sandra Bullock. 

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Gracie Hart trabalha para o FBI e lida com a fama, o que não impressiona sua nova parceira, Sam Fuller. No entanto, a dupla precisa colocar de lado suas diferenças quando uma das amigas de Gracie, Cheryl Frazier, desaparece.

Conheça o elenco principal de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa

A trama de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatner, Ernie Hudson

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • Filme é a sequência de Miss Simpatia (2000) 
  • O filme foi feito em Las Vegas, e houve cenas filmadas no show pirata do Treasure Island. 
  • Apesar do sucesso, Sandra Bullock revelou depois que achava que a sequência não devia ter sido feita.
  • O papel principal foi originalmente escrito para uma atriz mais jovem, entre 25 e 30 anos. No entanto, Sandra, que tinha 40 anos acabou sendo escolhida por conquista os produtores.

Assista ao trailer de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa

Assista ao trailer de Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Cena do filme Miss Simpatia 2
Zoeira

TV Globo exibe Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8 traz Sandra Bullock como protagonista

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem mostra mulher segurando kindle, ilustrando encha seu kinlde 2025 promovida por Amazon com descontos e ebooks grátis
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Evento acontece somente nesta sexta-feira (22)

Carol Melo
Há 1 hora
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Zoeira

David Luiz, ex-Fortaleza, teria traído noiva com cearense

O ex-zagueiro do Fortaleza Esporte Clube teria até proposto "trisal" e dito que estava "em crise no casamento"

Matheus Facundo
Há 2 horas
Paolla Carosella participou do programa De Frente com Blogueirinha
Zoeira

Paola Carosella e Blogueirinha excluem vídeos de entrevista e deixam de se seguir nas redes sociais

Chef conversou com a apresentadora na última segunda (18), mas repercussão, apontam internautas, parece não ter sido positiva

Redação
22 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Mascarado demonstra para Tibério que Cininha gosta dele.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Zoeira

Conheça a falsa advogada cearense que virou piada nas redes sociais por 'currículo gigante'

Ela foi presa essa semana em Mossoró (RN)

Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Zoeira

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa de João Silva; veja imagens

Eles até dançaram juntos em evento

Redação
22 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025