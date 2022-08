A TV Globo vai exibir um especial da série "Sai de Baixo" em homenagem à atriz e humorista Claudia Gimenez, que morreu neste sábado (20) aos 63 anos, no Rio de Janeiro.

O "Sai de Baixo" especial será exibido pela Globo no domingo (21), após o Fantástico.

Na série, Claudia Gimenez viveu a empregada Edileuza, desbocada e mal-humorada. Entre as cenas de destaque estavam as brigas com Caco (Miguel Falabella).