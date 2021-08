TV Globo exibe 'Criança Esperança' no horário da Tela Quente nesta segunda (23); veja programação

A 36ª edição do "Criança Esperança" vai ao ar na TV Globo nesta segunda-feira (23), substituindo a Tela Quente. Com atrações musicais e informações sobre doações e projetos sociais beneficiados, o evento é comandado por Ivete Sangalo, Maju Coutinho, IZA e Luciano Huck.

Com participação ainda de Regina Casé e Gil do Vigor, o programa exibirá vídeos especiais gravados com crianças e adolescentes de projetos participantes.

De acordo com a Globo, o "Criança Esperança" já investiu mais R$ 420 milhões em doações, beneficiando mais de seis mil projetos sociais e quatro milhões de crianças, adolescentes e jovens brasileiros.

Qual o horário do Criança Esperança?

O "Criança Esperança" vai aor na TV Globo neste segunda-feira a partir das 22h35, logo após a novela "Império".

Programação

O Show do Criança Esperança terá atrações musicais como Ivete Sangalo, IZA, Emicida, Luan Santana, Zezé di Camargo e Luciano, Juliette, Israel e Rodolfo, Barões da Pisadinha, Ludmilla, Dj Alok.

A apresentação da campeã do BBB 21 Juliette Freire foi gravada, inclusive, em Quixadá, no interior do Ceará, em parceria com o cantor Wesley Safadão. A dupla cantará duas músicas.

A ex-BBB comemorou o projeto em comunicado oficial. "Nunca imaginei que um dia estaria fazendo parte desse sonho, que tem uma importância tão grande no Brasil, e que ajuda a tantos projetos que mudam a vida das crianças brasileiras", escreveu, complementando que "estar junto disso tudo em 2021 nem parece real".

"Hoje às 22h30 tem show de amor e solidariedade na tela da TV Globo, não percam o Criança Esperança", escreveu Wesley Safadão.

Como doar para o Criança Esperança?

É possível fazer doações durante o ano inteiro, pelo site do ‘'Criança Esperança'’, e pela chave pix esperanca@unesco.org.

"Os recursos arrecadados são depositados diretamente na conta da Unesco, que é responsável pela seleção de projetos, por meio de edital público, realizado anualmente, além de monitorar e fazer o acompanhamento técnico e financeiro das instituições apoiadas", informa a Globo.