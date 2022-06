Travis Barker, baterista do Blink-182, foi ao hospital sem conseguir andar

Travis Barker, o baterista da banda Blink-182, mal conseguia andar quando foi levado em uma ambulância para o hospital, em Los Angeles, nesta terça-feira (28). O artista, que é casado com Kourtney Kardashian, entrou às pressas no Cedars-Sinai Medical Center.

Segundo uma fonte próxima do músico, em entrevista à Revista People, testes estão sendo realizado na unidade de saúde e Travis segue em uma dieta modificada para tratar uma pancreatite.

Inicialmente, Barker, de 46 anos, foi encaminhando ao West Hills Hospital and Medical Center. Após análise da equipe médica, ele foi transportado para o Cedars-Sinai.

"Kourtney não saiu do lado dele. Ela estava muito preocupada ontem", disse a fonte ouvida pela Revista People. Enquanto isso, a filha do baterista, Alabama Barker, compartilhou imagem ao lado do pai em uma cama de hospital.