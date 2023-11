Trailer do filme ‘Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe’ é divulgado; assista

O trailer do filme “Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe” foi divulgado nesta terça-feira (31).

O longa conta a história da banda famosa por sucessos como “Pelados em Santos” e “Robocop Gay”, e não focará no acidente que aconteceu no dia 2 de março de 1996, quando o jatinho que os cinco integrantes estavam, colidiu com a Serra da Cantareira, em São Paulo.

A produção tem direção-geral de Edson Spinelli e chega aos cinemas no dia 28 de dezembro, quase 30 anos depois da tragédia que matou Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento.