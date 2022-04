Traficante envolvido na morte de Mac Miller é condenado a mais de 10 anos de prisão nos EUA

Um dos traficantes acusados de fornecer as pílulas que contribuíram para a morte do rapper Mac Miller, Ryan Reavis foi condenado a 10 anos e 11 meses de prisão nesta segunda-feira (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o TMZ, o tempo de condenação do traficante foi menor que o pedido pela promotoria (de 12 anos e 6 meses), e maior do que ele mesmo havia solicitado (5 anos), quando se entregou à polícia, no ano passado. O músico morreu de overdose acidental, em setembro de 2018.

Ele responde pela venda de comprimidos de oxicodona, misturados com a substância fentanil. Reavis afirmou que era apenas um intermediário de Cameron JamesPettit, o contato “direto” de Miller. Para a justiça norte-americana, ele alegou não saber que os comprimidos estavam adulterados, quando repassou o material para o outro traficante.

“Fui acusado de vender pílulas azuis, pequenas pílulas azuis falsificadas de oxicodona… E não sabia o que continham. Eu não sabia, tipo, que havia fentanil nelas. Mas encorajei a transação”, disse ao juiz federal Otis D. Wright.

Ainda de acordo com o TMZ, o juiz impôs a punição depois que mãe de Mac Miller, Karen Meyers, enviar um comunicado comovente à Justiça.

Para ela, o filho não desejava morrer tão precocemente. “Ele nunca tomaria conscientemente uma pílula com fentanil, nunca. Ele queria viver e estava animado com o futuro. O buraco no meu coração estará sempre lá”, escreveu. Reavis é o primeiro dos três traficantes a receber sua sentença. Walter e JamesPettit aguardam a decisão final da justiça.

Relembre o caso

O rapper Mac Miller, de apenas 26 anos na época, morreu em sua casa, em Los Angeles, no dia 7 de setembro de 2018. Ele teria falecido por overdose acidental, pela combinação de fentanil, cocaína e álcool.

O corpo do músicio foi encontrado em um quarto de sua casa, por um assistente do artista, em San Fernando Valley.