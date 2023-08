Tory Lanez é condenado a 10 anos de prisão por atirar nos pés de Megan Thee Stallion

O rapper canadense Tory Lanez foi condenado, nesta terça-feira (8), a 10 anos de prisão por atirar nos pés de Megan Thee Stallion, durante uma discussão em julho de 2020. A rapper não compareceu à sentença, pois não gostaria de estar na mesma sala que Lanez. As informações são do New York Times.

Para a artista líder das paradas, a ação de Lanez não apenas a ofende, como ofende todas as mulheres negras. “Ele não apenas atirou em mim, como também zombou do meu trauma. Esta é uma declaração para todos os sobreviventes de que suas vidas importam e que há tolerância zero para a tortura que acompanha violência”, escreveu em comunicado.

Como foi o julgamento

A promotoria pediu 13 anos de sentença para Lanez com o argumento de que ele não tinha remorso e era "incapaz de aceitar qualquer responsabilidade por suas próprias ações". A equipe ainda enquadra o caso como "um ato de misoginia".

Já a defesa de Lanez defenderam a liberdade condicional devido ao abuso sofrido pelo rapper na infância, a relação com o álcool. Eles alegam que essas questões reduzem a culpabilidade do rapper. Um dos advogados ainda considerou o tiroteio como "uma noite ruim em uma vida inteira de boas ações".

Aliados de Lanez enviaram ao juiz cerca de 76 cartas, incluindo familiares e de Iggy Azalea. A rapper australiana informou que não sabia que seus comentários seriam tornados públicos e que acredita em "punições razoáveis" e "reforma prisional". O rapper foi condenado em dezembro de 2022 por três crimes.

Entenda o caso

Horas antes do ocorrido, os dois foram vistos em uma live no Instagram de Kylie Jenner, em uma festa na piscina. Testemunhas informaram que viram os viram brigando e discutindo momentos antes dos barulhos de tiros. Lanez foi inicialmente preso e acusado apenas de posse de armas.

Megan Thee Stallion, disse aos policiais que havia machucado os pés ao pisar no vidro. Na época, a cantora estava nervosa após o assassinato de George Floyd com a polícia

Ela era apreensiva em como “denunciar” Lanez afetaria. carreira como rapper. Nas redes sociais, Megan contou ter levado um tiro nos pés e se submeteu a cirurgia.

"No domingo de manhã, sofri ferimentos de bala, como resultado de um crime que foi cometido contra mim com a intenção de me machucar fisicamente. Eu nunca fui presa, os policiais me levaram ao hospital, onde fui submetida a uma cirurgia para remover as balas. Era importante esclarecer os detalhes sobre essa noite traumática", disse ela em seu Instagram, em publicação depois apagada.