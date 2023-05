Tony Tornado faz 93 anos, ganha festa surpresa e homenagem de Babu Santana

O ator Antônio Viana Gomes, conhecido como Tony Tornado, completou 93 anos na última sexta-feira (26) e foi surpreendido pelos colegas de elenco da novela "Amor Perfeito". O veterano ganhou uma festa de aniversário nos bastidores da novela das seis da TV Globo e ficou emocionado. O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais e mostra o ator emocionado com a homenagem da equipe.

Além da festa, Tony Tornado recebeu mais homenagens nas redes sociais. No Twitter, o ator Babu Santana publicou o vídeo da surpresa preparada pelo elenco e compartilhou lembranças de diversos momentos com o ator.

Babu Santana relembrou, por exemplo, a primeira vez que viu Tony Tornado na televisão, durante o programa Os Trapalhões. “Um homem preto, alto e com o cabelo mais lindo que eu já tinha visto apareceu. Ele dançava lindamente ao som da sua voz poderosa. Lembro de ficar boquiaberto durante toda sua apresentação e no fim, olhei pra minha mãe encantado, e disse: MÃE EU QUERO TER UM CABELO IGUAL AO DO TONY TORNADO”, escreve.

Em seguida, o ator conta que acompanhou a carreira de Tony Tornado até que, 16 anos depois, teve a oportunidade de trabalhar com o ídolo no primeiro filme que fizeram juntos. “Era um misto de alegria e euforia poder atuar com o cara que eu tanto admirava”, conta. “Guardo com carinho na minha memória o dia em que ele me deu carona até o Vidigal, me gabo disso até hoje.”

Babu comenta ainda sobre a oportunidade de atuar ao lado de Tony outras vezes e criar uma amizade com o ídolo, a quem agradece e parabeniza. “E hoje eu tenho a sorte e honra de trabalhar novamente com um dos meus maiores ídolos e o melhor de tudo isso: é poder chamá-lo de amigo. Dom, talvez você não saiba, mas você é gigante pra mim! Você é representatividade, é força, é luz! Obrigado por tudo, pela sua existência, resistência e resiliência. Parabéns pelos seus 93 anos!”