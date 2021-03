Tony Ramos se vacina contra Covid-19 no Rio de Janeiro

O ator Tony Ramos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (27), no Rio de Janeiro. Aos 72 anos, ele foi imunizado no ponto de vacinação do Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo portal G1.

Tony se emocionou e lembrou dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid. "Todos os profissionais na linha de frente precisam dos nossos aplausos, do nosso reconhecimento", afirmou.

O ator também falou sobre a importância da vacinação. "Vamos lembrar aos incrédulos quantos males as vacinas venceram? Vou lembrar um: sarampo. Lembrei de outro: a paralisia", disse.