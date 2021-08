"Tomava soco no estômago aos gritos de 'bicha'", relembra Carmo Dalla Vecchia sobre homofobia

O ator Carmo Dalla Vecchia, 49, que recentemente se declarou para o marido João Emanuel Carneiro, escritor de novelas, relembrou episódios de homofobia vividos na infância.

"Aos 9, tomava soco no estômago de colegas aos gritos de "bicha!", afirmou em entrevista ao jornal O Globo.

O artista também revelou porquê expôs sua sexualidade em rede nacional após 16 anos de casamento.

"Queria ter pertencimento e talvez também pelo meu trabalho. Sempre me perguntavam em entrevistas: 'Que tipo de mulher você gosta?", justificou.

Paternidade

Carmo e João são pais de Pedro, gerado por meio de barriga de aluguel fora do Brasil. A criança nasceu no dia do aniversário do ator e vai completar dois anos.

O ator se prepara para voltar ao teatro em outubro com a peça "Forever young", e como o "marido doente" de Paolla Oliveira na novela global "Cara e Coragem".

Declaração

O recado apaixonado do ator ao marido ocorreu no último dia 11 de julho, durante a exibição da 'Super Dança dos Famosos', atração que substituiu o extinto Domingão do Faustão.

"Eu, pessoalmente, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família, mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro e ao meu marido João", iniciou.