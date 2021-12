Tom de violeta, 'Very Peri' é escolhida como a cor de 2022 pela Pantone

A aposta da Pantone para a cor de 2022 já foi lançada nesta quinta-feira (9), mostrando que os tons de violeta devem ser vistos com força em diversos segmentos no ano que vem. A cor, chamada de 'Very Peri', passou por processo de desenvolvimento pela marca, algo feito pela primeira vez na história.

'Very Peri' é uma combinação de "um violeta avermelhado e um azul dinâmico", segundo informa a marca, também ressaltando que a cor deve refletir a fronteira entre os mundos físico e digital. Veja o anúncio:

Para Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Pantone Color Institute, a coloração é "o mais feliz e o mais quente de todos os tons de azul, com uma presença alegre, alegre e dinâmica".

O anúncio divulgado pela empresa, inclusive, faz alusão às mudanças vividas no mundo atualmente. "À medida que emergimos de um período de intenso isolamento, nossas noções e padrões estão mudando. Exibindo uma confiança despreocupada e uma curiosidade ousada que anima nosso espírito criativo, o curioso e intrigante Very Peri nos ajuda a abraçar essa paisagem alterada de possibilidades", reitera.

Em 2021

Em 2021, dois tons haviam sido escolhidos pela Pantone: o ano: Ultimate Gray (PANTONE 17-5104) e Illuminating (PANTONE 13-0647).

O duo significava a possibilidade de fortalecimento com energia apesar as incertezas crescentes em meio à pandemia.