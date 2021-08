Tom Cruise já perdeu dentes da frente e implorou para caso não parar na mídia

Imagine o astro de Hollywood Tom Cruise, 59, sem os dois dentes da frente. Foi justamente isso o que aconteceu há pelo menos dez anos quando o artista ficou desdentado e implorou para que a história se mantivesse em segredo.



Quem contou esse episódio foi Col Allan, ex-editor do New York Post, o próprio jornalista que estava com Cruise e descobriu isso, como conta o site OK!.



Cruise quis marcar um jantar com Allan para pedir que ele e seu site, o Page Six, pegassem mais leve com relação às notícias que surgiam sobre ele e sua família. Na ocasião, o astro ainda era casado Katie Holmes, com quem ficou de 2006 a 2012.

Legenda: Na época do ocorrido dos dentes, Tom Cruise era casado com Katie Holmes Foto: Reprodução/Instagram



Na hora que Cruise chegou ao restaurante e pediu um vinho, seus dois dentes dianteiros caíram na mesa. Ele alegou que tinha levado um chute de uma das filhas em uma brincadeira e implorou para que o jornalista não publicasse aquilo.



"Estávamos bebendo e conversando e quando vi, ambos os dentes da frente caíram sobre a toalha de mesa bem na minha frente", diz Col Allan. "Este era um rosto que estava em cartazes em todo o mundo, um cara bonitão e lá estão seus dentes da frente [caídos]", emendou.

Visita inesperada

O jornalista revelou que Cruise olhou em volta e logo encaixou os dentes na boca "Foi um momento desconfortável", afirma.

Recentemente, uma família inglesa recebeu em casa a visita inesperada de um astro de Hollywood: Tom Cruise. E ainda ganhou um passeio no helicóptero do ator. A situação aconteceu no condado de Warwickshire.



Dona do imóvel, Alison Webb disse à BBC News que autoridades locais a procuraram para dizer que uma pessoa VIP, que não teve o nome divulgado, precisava de um lugar para pousar com o seu helicóptero, já que o aeroporto mais próximo do local estava fechado. O jardim da casa dela seria usado para essa finalidade.



"Achei que seria legal para as crianças irem ver o helicóptero pousar no jardim", disse ela. Foi só quando Tom Cruise saiu da aeronave que a família descobriu que a pessoa VIP era o ator.

"Ele [Tom Cruise] basicamente chegou, saiu, e eu só disse 'Uau'. Ele foi direto bater um papo com as crianças, depois veio conversar com a gente, nos cumprimentou com um soquinho e agradeceu", acrescentou.Atualmente, Cruise grava as cenas da sétima versão do filme "Missão: Impossível". E uma cena de um trem despencando de um penhasco já viraliza nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o trem descarrilando e caindo. Tudo foi filmado, até mesmo com auxílio de um helicóptero, para o longa que tem previsão de estreia para maio de 2022.