Titi Müller e Lívia Lobato anunciam fim do namoro

Mais uma separação movimenta o mundo das celebridades: Titi Müller não está mais com Lívia Lobato. As duas usaram as redes sociais, neste domingo (1º), para confirmar o término.

Em um story no Instagram, Titi falou, ao lado de Lívia, enquanto voltava de uma gravação: "Estou aqui com a Lívia, minha deusa, minha sensata, minha feiticeira. Nós anunciamos o fim da nossa relação oficial enquanto namoradas (...). Obrigada pelo carinho, seguimos aqui, está tudo bem", declarou.

“A vida nos uniu desde o primeiro dia que te vi. Sabia que seríamos parceiras dessa vida. Estou contigo como amiga, irmã, ex-namorada e sempre de mãos dadas. Amo essa foto. Te amo”, completou Lobato na legenda de um story compartilhado no Instagram e repostado por Müller.

As duas anunciaram o namoro publicamente em julho, quando a relação fazia três meses. Na ocasião, elas postaram uma foto com um beijo nas redes sociais. Titi, então, contou que não esperava a repercussão que a notícia teve e nem o choque das pessoas. "Gente, eu sempre falei que sou 50% sapatão. Qual o espanto?", disse.

Titi também ressaltou que já havia namorado outra mulher. Na ocasião, explicou que a então companheira não gostava de exposição, e por isso mantiveram o relacionamento fora dos holofotes. "Não foi tão duradouro porque ela se mudou para Los Angeles, e foi um relacionamento que eu não postei porque ela era, e ainda é, uma pessoa que tem pânico com qualquer possibilidade de exposição", contou em entrevista ao Balzacs Podcast.