Tirullipa visita sogro hospitalizado por AVC: 'milagre é apenas uma das especialidades de Deus'

O humorista cearense Tirullipa visitou o sogro Francisco Lemos, conhecido na internet por Senhor Leôncio, na manhã desta segunda-feira (1º). No instagram, o comediante publicou uma série de vídeos e fotos ao lado do idoso. No dia 15 de fevereiro, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) logo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Lembre-se: milagre é apenas uma das especialidades de Deus! Dez dias depois de um AVC mais um milagre do senhor Jesus. Hoje, ele saiu da UTI e em muito breve em nome de Jesus ele vai voltar logo pra casa. 'Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença' estamos sempre junto", escreveu o humorista em postagem na rede social.

Vídeos de humor

Em maio do ano passado, Francisco Lemos ganhou os olhares das redes após uma série vídeos de humor ao lado de Tirullipa. A dupla compartilhou diariamente piadas curtas sobre a rotina da quarentena. O Auxílio Emergencial do Governo, o tédio do isolamento e as lives dos artistas também foram assuntos nas publicações.