Tirullipa faz vídeo de humor com resposta de Juliette no BBB 21 sobre maquiagem; assista

O cearense Tirullipa amanheceu no Instagram, nesta terça-feira (30), com vídeo de humor relacionado a última discussão de Gilberto e Juliette. O economista atacou a sister durante o jogo da discórdia no BBB 21. "Quando você chora, tu chora e tu nem seca as tuas lágrimas. Para mim, isso é caçar like", declarou o pernambucano. O humorista criou uma esquete com a resposta da maquiadora.

A paraibana respondeu, ainda no programa ao vivo, a afirmação de Gilberto. "Eu não seco porque eu sou maquiadora e se eu secar, borra", explicou. Com a mesma frase, Tirullipa criou um vídeo de uma situação dentro de uma academia. Ao lado do Victor Personal, instrutor de Wesley Safadão, ele fez o vídeo.

Na gravação, Tirullipa realiza um exercício físico com um peso. O personal grita e questiona: "Tiru, por que tu não seca?". O humorista pausa a atividade e responde: "Eu não seco por que sou maquiadora. Se secar borra". Em meia hora, a publicação recebeu mais de 70 mil curtidas e mais de 1,5 mil comentários.

Assista:

Gilberto pede desculpas a Juliette no BBB 21

Após o jogo da discórdia, Gilberto conversou com Juliette sobre a placa de caça-likes que ele deu a ela, e a sister afirmou não ter gostado."Essa justificativa aí, eu magoei. Vou mentir?", desabafou, explicando que, na profissão dela, dá orientações sobre como reagir para não manchar a maquiagem. "E tu diz no ao vivo que eu não limpo minha lágrima", comentou.

Gilberto falou que o momento era de forte tensão emocional. "Eu estava no auge da minha raiva. Eu falei algo e você rebateu", responde o brother.

O pernambucano justificou a situação pelas emoções sentidas contra Rodolffo. "Eu já vim cego de raiva deste que falei com Rodolffo". A paraibana argumentou: "Não tenho nada ver com Rodolffo, não". Na sequência, Gilberto pediu desculpas, afirmando ter passado do ponto.