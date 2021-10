Timothée Chalamet compartilha primeira foto caracterizado de Willy Wonka

Timothée Chalamet compartilhou no último domingo (11), pelo Instagram, sua primeira imagem como Willy Wonka, o excêntrico confeiteiro que protagoniza a história d’A Fantástica Fábrica de Chocolate. “O suspense é terrível, espero que dure”, escreveu o ator na legenda.

Na foto principal, Chalamet está vestido com o figurino clássico de Wonka: um casaco roxo e uma cartola. Mas, também, o ator compartilhou detalhes do cajado do personagem, que tem uma espécie de pacote de presente roxo no topo.

Legenda: Detalhes do cajado de Willy Wonka. Foto: Reprodução/Instagram

A história

No filme, que se chamará ‘Wonka’ e está previsto para ser lançado em 2023, Chalamet interpretará o personagem em sua fase jovem, antes de entrar para a fábrica de chocolates.