TikToker viraliza ao conseguir entrar na Disney com ingresso de 46 anos atrás

O tiktoker Mathew Ables viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo detalhando sua jornada para encontrar em casa um ingresso antigo da Disney de 1978 e tentar usá-lo para entrar no parque atualmente. "Tentei entrar na Disney World com um ingresso de 46 anos que valia originalmente US$ 8”, disse ele na publicação. O digital influencer mostrou uma foto do ingresso em uma gaveta velha e observou que ele estava "acumulando poeira desde antes de eu nascer".

O ticket valia "10 aventuras no Walt Disney World, o Magic Kingdom" e apresentava um desenho antigo do Mickey Mouse e do castelo da Disney. O verso do talão de ingressos também dizia: “Admite uma entrada no Magic Kingdom e também tem entrada para um 'bilhete de transporte'".

No vídeo, ele disse ter percebido que "nunca foi usado" e "não tinha prazo de validade" no ingresso. "O que significa que ou encontrei o bilhete dourado ou estou delirando pensando que o Mickey vai me deixar usá-lo para entrar quase meio século depois”, disse Ables.

O tiktoker observou que a mesma entrada "custaria mais de 20 vezes seu valor original", passando de US$ 8 em 1978 para US$ 164 em 2024.

Então, ele decidiu viajar para Orlando, na Flórida, e ir ao parque para testar se poderia usar o ingresso para entrar. O vídeo do TikTok o mostrou caminhando até um escritório de ‘Relacionamento com Visitantes’ e pedindo para usá-lo para entrar no parque, explicando que era um ticket antigo.

Ables disse que o funcionário saiu e voltou para lhe dar um passe amarelo mais moderno com o Mickey Mouse, que ele poderia usar para entrar no parque. Ele escaneou e conseguiu acesso à Disney World por um dia.

“Não acredito que isso realmente funcionou”, afirmou ele no vídeo enquanto caminhava até a entrada do castelo. O vídeo já alcançou quase 10 milhões de visualizações em uma semana.