Tiktoker Taylor Claydorm, do perfil Waffler69, morre aos 33 anos

O influenciador Taylor Claydorm, mais conhecido por publicar vídeos experimentando comidas, morreu aos 33 anos nesta quarta-feira (11). A informação foi confirmada nesta quinta-feira (12) pelo irmão dele, Clayton.

Taylor, que mantinha o perfil @waffler69 no TikTok, acumulava mais de 1,7 milhões de seguidores na rede social. Ele publicava vídeos comendo alimentos 'nostálgicos', populares na infância.

As publicações de Taylor registraram mais de 32,8 milhões de likes no TikTok. Ele também tinha milhares de seguidores no Instagram e no YouTube, onde produz conteúdo há mais de 16 anos.

Em seu último vídeo publicado, o influenciador aparece experimentando o 'big fruit loop', um cereal tradicional nos Estados Unidos.

Morte precoce

A morte de Taylor abalou seus fãs e seguidores nas redes sociais. Clayton disse em vídeo que o irmão passou mal em casa, ligou para a mãe e acionou uma ambulância.

Taylor foi levado a um hospital, em Louisiana, e morreu no local. O pai e o avô do influenciador faleceram de problemas cardiácos genéticos, segundo o portal TMZ.

Clayton pediu que os fãs continuem assistindo aos conteúdos de Taylor, mantendo o seu legado vivo. "Ele adorava fazer as pessoas felizes", disse.