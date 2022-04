Tiktoker americana diz que marido engravidou outra mulher após sexo a três: 'Poliamor'

A criadora de conteúdo Jess revelou na semana passada, por meio do TikTok, que o marido engravidou outra mulher após um sexo a três, "dado" por ela de "presente de aniversário de 1 ano de casados". O casal mantém uma relação poliamorosa, que é compartilhada quase que diariamente na rede social.

O clipe de segundos atingiu mais de 5 milhões de visualizações e mostra Jess e Stephen DeMarco dançando e brincando com a legenda: "Dei pro meu marido um sexo a três para o nosso aniversário de 1 ano". Logo depois aparece: "mas ele engravidou ela. E nós não temos filhos" e a expressão de Jess muda.

Veja vídeo:

Os comentários explodiram com internautas lamentando a situação ou falando que aconteceu a mesma coisa com eles. Uma mulher comentou: "Estive nessa exata situação". Outra falou: "Eu teria terminado com ele caso ele tivesse me pedido um ménage (sexo a três)", enquanto Jesse retrucou: "Quem disse que foi ele quem pediu?".

Poliamor

Uma pessoa questionou o porquê de o homem não ter usado camisinha com a mulher que engravidou. A tiktoker foi assertiva em sua resposta, destacando a relação aberta: "Nós somos poli. Então é o homem dela também. Seria egoísta e injusto para o nosso relacionamento que eu pedisse isso".

Em outros vídeos, o casal aparece ao lado de outra mulher, a quem se referem como parte do relacionamento poliamoroso.

O poliamor acontece quando se mantém um relacionamento, seja de cunho sexual ou romântico, simultaneamente com mais de uma pessoa.