Tiktoker Ali Spice morre aos 21 anos em acidente de carro

A tiktoker Ali Dulin, 21, mais conhecida como Ali Spice, morreu em um acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos. As informações são do jornal The Sun.

Ela ganhou fama na plataforma TikTok por fotos e vídeos em poses sensuais. Em uma postagem no Instagram, uma amiga próxima de Ali, Ariane Avandi, declarou: “Coração partido nem começa a descrever como me sinto agora. Você é uma das almas mais vibrantes, bonitas por dentro e por fora, genuínas e amorosas que tive o privilégio de conhecer".

No TikTok, a conta da influenciadora foi desativada. A polícia ainda não divulgou mais detalhes da investigação sobre o acidente fatal ou se há outras vítimas.

Outra amiga de Ali, Laine Farrell, escreveu: “Não posso acreditar nisso. Você acabou de fazer 21 anos, a vida é uma loucura".

