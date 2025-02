Tieta e Ricardo ficam juntos no final da novela? Veja final da personagem na trama da TV Globo

Uma das tramas de maior sucesso da televisão brasileira, 'Tieta' voltou às telinhas no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Já na reta final da reprise, os telespectadores veem o desfecho dos personagens se desenhando. Especialmente na vida amorosa, a personagem principal, Tieta, interpretada por Betty Faria, passa por muitas desilusões e paixões.

No decorrer da trama, ela vive um romance com Ricardo (Cássio Gabus Mendes) e depois com Osnar (José Mayer), mas não assume um compromisso sério com nenhum dos dois. Sempre prezando por sua independência, ela deixa Santana do Agreste e acaba sozinha no final.

Tanto Ricardo como Osnar, homens que disputam o coração da protagonista durante o folhetim, acabam se comprometendo com outros amores. Ricardo se casa com Imaculada (Luciana Braga), enquanto Osnar assume uma vida a dois com Carol (Luiza Tomé).

Além deles, outros casais da novela se entrelaçam pelo caminho. Ascânio (Reginaldo Faria) e Leonora (Lídia Brondi) deixam as diferenças de lado para viver o amor, já Elisa (Tássia Camargo) e Timóteo (Paulo Betti) revivem uma paixão do passado, assim como Marcolino Pitombo (Otávio Augusto) e Juracy (Ana Lúcia Torre).

Sobre Tieta

Tieta é uma obra livremente inspirada no romance 'Tieta do Agreste', de Jorge Amado. Em 2024, a novela completou 35 anos desde a primeira exibição.

A trama é ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, e conta a história de Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana. A protagonista é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua, vivida por Adriana Canabrava.

Tieta vai embora para São Paulo e, 25 anos depois, a personagem, agora interpretada por Betty Faria, reaparece em Santana do Agreste de uma maneira bem diferente: rica e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram no passado.

Para incomodar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes), filho de sua traiçoeira irmã Perpétua, agora vivida por Joana Fomm, uma das grandes vilãs da novela.