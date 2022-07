Tierry dá carro de presente para professora do 'Dança dos Famosos' e ela agradece: 'Gesto lindo'

Com o fim da participação no quadro "Dança dos Famosos" no "Domingo do Huck", Tierry resolveu presentear a professora, Carla Bruno, com um carro. Eles chamaram atenção no programa após um beijão ao fim de uma apresentação.

Conforme postagem de Carla Bruno no Instagram, o baiano decidiu dar o automóvel em forma de agradecimento já que era esse o prêmio da competição. "É o prêmio do quadro. Já que a gente vai sair, eu quero te dar", revelou ela sobre fala, em publicação no Instagram.

Medo de ser criticada

Em storie na rede social, Carla Bruno disse que "pensou muito" antes de agradecer o cantor publicamente. "Sei que pessoas maldosas vão arrumar alguma coisa para criticar, mas esse post não é sobre elas".

Ao fim da postagem, ela agradeceu: "Eu não tenho palavras para te agradecer por esse gesto tão lindo".