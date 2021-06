Tiago Leifert vai sair do BBB? Especulações apontam 'dança das cadeiras' de apresentadores da Globo

Com a saída de Faustão da Globo, uma "dança das cadeiras" pode acontecer entre apresentadores da emissora. A especulação nos bastidores, de acordo com o site Observatório da TV, é de que Tiago Leifert saia do Big Brother Brasil (BBB).

A suposta saída do apresentador de 41 anos, que está na atração há cinco anos, ganhou força nas redes sociais após Luciano Huck confirmar que assumirá, em 2022, uma nova atração no lugar de Faustão os domingos, deixando o "Caldeirão do Huck".

"É um privilégio enorme", comentou Luciano em entrevista no programa "Conversa com Bial" na madrugada desta quarta-feira (16).

SUBSTITUIÇÃO DE LUCIANO HUCK

Segundo o Observatório da TV, Leifert irá substituir Huck nos sábados da Globo, em um novo programa de estúdio. O "Caldeirão", então, seria extinto da grade.

Nos últimos dias, internautas chegaram a brincar nas redes sociais que Luciano Huck havia ficado com "ciúmes" por Tiago Leifert ter apresentado o "Domingão do Faustão" excepcionalmente no último domingo (13). Fausto Silva estava internado com uma infecção urinária.

ANA CLARA NO BBB 22?

Ana Clara Lima pode ser a nova apresentadora do BBB a partir de 2022, caso a saída de Tiago Leifert do reality show se concretize. A informação é do colunista André Romano, do Observatório da TV, nesta terça-feira (15).

Atualmente, a ruiva apresenta o "Bate-Papo No Limite", com os eliminados da semana do reality de resistência. Ela também integra a equipe do BBB, comandando o "Bate-Papo BBB". Na reta final da edição de 2021, após o sucesso com o público, ela ganhou um programa próprio na TV Globo, o "Plantão BBB".

Conforme o colunista, há especulações no mercado publicitário de que outros dois nomes estão sendo cotados para assumir o comando da "casa mais vigiada do Brasil": André Marques e Fernanda Gentil.

Marques está apresentando o "No Limite", que estreou a quinta temporada em maio. Já Gentil, apresenta o programa "Se Joga", exibido aos sábados na TV Globo.

O Diário do Nordeste procurou a Globo para comentar as possíveis trocas de apresentadores, na noite desta quarta-feira, e aguarda resposta para atualização desta matéria.