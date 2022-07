Tiago Leifert fala sobre tratamento de câncer da filha: 'acredito em Deus muito mais agora'

O jornalista Tiago Leifert relevou que sua fé aumentou após o diagnóstico de câncer da filha, Lua. "Acredito em Deus muito mais agora, tenho uma fé 'monstra' na cura da minha filha", declarou durante entrevista ao podcast Cara a Tapa. O trecho da conversa foi publicado, neste sábado (9), em seu Instagram.

O ex-apresentador do BBB também compartilhou a sorte que teve em descobrir a doença em estágio inicial, no ano passado.

Em janeiro de 2022, Tiago relevou aos seguidores que Lua estava fazendo tratamento contra retinoblastoma, um tipo de câncer que afeta a região do olhos. "Eu tive a imensa sorte de ter descoberto a doença, senão ela teria morrido", apontou em entrevista.

Tiago Leifert Ex-apresentador do BBB "O câncer não vem para fazer carinho, ele vem para matar o hospedeiro. É aleatório. Acredito em Deus muito mais agora, tenho uma fé 'monstra' na cura da minha filha. Mas quando ele criou isso aqui, não criou ninguém especial e imune. Eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo tem uma pedra para carregar".

Na publicação, Tiago Lainda ressaltou a importância do Dia do Médico Oncologista e demonstrou gratidão aos profissionais que atuam no tratamento de Lua. "Especialmente à Dra Carla Macedo e ao Dr Luiz Fernando Teixeira, nem sabemos como agradecer por tudo".

Conforme relatou, foram muitos aprendizados nos últimos nove meses. "Feliz dia aos nossos Anjos", concluiu na legenda do Instagram.

Entenda o câncer

Filha do apresentador Tiago Leifert e da esposa dele, Daiana Garbin, a pequena Lua tem um tipo raro de câncer nos olhos, o retinoblastoma.

O anúncio foi feito pelo casal no dia 29 de janeiro deste ano por meio das redes sociais, acendendo grande alerta entre os pais, sobretudo de crianças – público-alvo principal da doença.

O médico oftalmologista Jovanni Gomes explica que o retinoblastoma é um dos três tumores oculares principais, juntamente ao melanoma de coróide e o linfoma ocular (estes mais frequentes em adultos).

No caso daquele presente na filha de Leifert – com forte incidência até os cinco anos de idade – é possível encontrar ainda outros três tipos de tumores: unilateral, bilateral e trilateral.

Jovanni Gomes Médico oftalmologista “O unilateral acontece quando afeta só um olho; já o bilateral quando afeta os dois olhos; o trilateral, por sua vez, tem origem nas células nervosas do cérebro, afetando a criança de modo mais interno”.

Os tumores unilaterais estão presentes na maioria dos casos, enquanto os bilaterais geralmente são de origem genética. Podem ser detectados por meio de um exame bastante comum hoje, o Teste do Olhinho.