Tiago Leifert e Daiana Garbin pedem benção pela filha e rezam em igreja

A jornalista Daiana Garbin publicou, nesta segunda-feira (12), uma foto ao lado do marido, o também jornalista Tiago Leifert, e da filha do casal, Lua, de 2 anos, em uma igreja. Eles foram até o local pedir bençãos à Nossa Senhora de Caravaggio, conhecida como a santa do socorro dos aflitos.

"Dia de receber a bênção de Nossa Senhora de Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós”, escreveu Daiana na legenda do clique publicado na rede social.

No início do mês, Daiana publicou um vídeo contando que mudou sua relação com a meditação após o diagnóstico de câncer de olhos de Lua.

Daiana e Tiago tornaram público o diagnóstico de Lua em janeiro de 2022, por meio de um vídeo publicado na internet.

“Já contei para vocês que estou tentando retomar minha prática diária de meditação. Quem me acompanha há mais tempo sabe que, antes de a Lua nascer, eu já tinha, há alguns anos, uma prática de meditar todos os dias, e como isso mudou a minha vida, como isso me fazia bem. E depois que a Lua nasceu, com bebezinho no pós-parto fica um pouco mais difícil, mas, especialmente, depois que a gente teve o diagnóstico da Lua, aí que eu não consegui meditar mais”, disse ela nas imagens.