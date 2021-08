Tiago Abravanel diz que Silvio Santos está se cuidando: 'ele irá sair dessa'

O ator e apresentador Tiago Abravanel, 33, neto de Silvio Santos, usou suas redes sociais neste sábado (14) para agradecer aos fãs pelas “mensagens de carinho, afeto e muita fé” enviadas ao avô, que testou positivo para a Covid-19.

“Meu avô está se cuidando e com a graça de Deus, nossas energias e os nossos incríveis profissionais da saúde, ele vai sair dessa e continuar nos levando muita alegria”, escreveu o artista no perfil do Instagram.

O dono do SBT, de 90 anos, foi internado com Covid-19 na sexta-feira (13), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conforme informou pelas redes sociais a filha Patrícia Abravanel.

Ele ficou algumas horas na unidade de saúde para fazer exames, segundo comunicado da emissora paulista, e recebeu alta no mesmo dia. A informação foi confirmada pela sobrinha e pela esposa do empresário, Dory Abravanel e Íris Abravanel.

Em março deste ano, o apresentador recebeu a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Na ocasião, ele chamou atenção por comparecer ao posto de vacinação vestindo um pijama.

Legenda: Apresentador compareceu ao local de pijama com estampa desenhada especialmente para o aniversário dele de 90 anos Foto: reprodução

Volta à televisão

Silvio Santos voltou a gravar no SBT no fim de julho, depois de ter passado mais de um ano sem ir ao local. Primeiro, ele gravou o programa "Roda a Roda Jequiti" e depois retomou as atividades do "Programa Silvio Santos", com plateia reduzida. Até então, a emissora paulista vinha exibindo reprises.

"Com essa pandemia, tive que ficar em casa sem fazer nada, sei lá quanto tempo, esqueci tudo", disse no primeiro programa inédito, dizendo que estava com uma menina "chamada amnésia".

No próximo dia 19, o SBT completa 40 anos. No último dia 8, o canal exibiu um documentário que narra a trajetória do animador e a criação do SBT, com depoimentos de mais de 40 personalidades.