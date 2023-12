Thyane Dantas usa look de R$ 40 mil para prestigiar show de Safadão

A influenciadora digital Thyane Dantas usou um look todo grifado, que custou mais de R$ 40 mil, para prestigiar o marido, o cantor Wesley Safadão, no Festival da Virada de Salvador, na sexta-feira (29).

Conforme o “Gshow”, o vestido de Thyane custa R$ 14,5 mil, a sandália R$ 11 mil e a bolsa R$ 14,9 mil. Safadão aprovou o look, e comentou com corações na postagem do Instagram da cearense.

A mãe de Thyane também elogiou a filha: “Deusa”, escreveu Aparecida Dantas.

O mesmo vestido usado pela influenciadora digital, da grife Ferragamo, foi usado mês passado pela modelo Adriana Lima.