'Thor love and thunder': assista ao novo trailer do filme

"Thor: Amor e trovão" ganhou um segundo trailer na segunda-feira (23). Nas imagens, os fãs podem ver pela primeira vez Christian Bale como o vilão, Gorr, e Russell Crowe como Zeus, além de novas imagens de Natalie Portman como uma versão feminina do herói da Marvel.

Este é o quarto filme do Deus do Trovão nórdico, dando sequência aos acontecimentos de "Thor: Ragnarok" (2017) e "Vingadores: Ultimato" (2019). A estreia está prevista para 7 de julho no Brasil.

Assista ao trailer

No novo filme, Chris Hemsworth está de volta ao papel do Deus do Trovão, e Natalie Portman interpreta Jane Foster, assim como nos quadrinhos.

O filme é dirigido por Taika Waititi, que co-escreveu com Jennifer Kaytin Robinson, e conta ainda com Tessa Thompson, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum.

