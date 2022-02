Thiaguinho é a atração musical na festa do BBB22: 'A gente não vai errar!'

Depois de algumas festas sem nenhuma atração musical, o cantor Thiaguinho vai fazer a alegria do Big Brother Brasil 22. A festa irá acontecer neste sábado (19), pois hoje o temido Big Fone vai tocar. Thiaguinho deve cantar a música "a gente não vai errar!" já que a canção é a preferida dos participantes.

Nessa edição, apenas Alok e Ferrugem tocaram para os Brothers. Está será a quinta apresentação do cantor no BBB e o repertório preparado para a ocasião inclui sucessos do artista, além de clássicos do pagode.

Além da atração musical foi divulgado o cardápio da festa, que terá pipoca, sorvete, chocolate e variados tipos de doces e bombons.