The Weeknd anuncia show extra no Brasil após ingressos esgotaram em 30 minutos

Os ingressos para o show do The Weeknd esgotaram em 30 minutos nesta quinta-feira (8), na pré-venda do primeiro dia para público geral. Devido à alta procura para pela turnê "After Hours Til Dawn", a produtora Live Nation anunciou que o cantor canadense vai fazer outro show no estádio no Allianz Parque, em São Paulo.

Em terras cariocas, ele sobe ao palco no dia 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já em São Paulo, o show será realizado no dia 10 de outubro, no Allianz Parque. O show extra foi marcado para dia 11 de outubro, também na capital paulista.

A venda dos ingressos do show extra começam a partir da próxima quarta-feira (14). A pré-venda acontece nos dias 12 e 13.

Dificuldade para comprar ingresso

Os ingressos estavam disponíveis no site da Eventim, responsável pela venda dos bilhetes para os shows. Nas redes sociais, internautas relataram alta procura e longos minutos de espera para conclusão da compra.

Rio de Janeiro – quinta-feira (8) na Bilheteria Norte do Engenhão; e a partir de sexta-feira (9), na Jeunesse Arena

São Paulo – quinta-feira (8) na Bilheteria 5 do Estádio do Morumbi; e a partir de sexta (9), na Bilheteria A do Allianz Parque

Turnê 'After Hours Till Dawn'

A turnê atual de The Weeknd celebra o álbum lançado por ele em 2020, 'After Hours', que tem o single 'Blinding Lights'. Além disso, o artista também trará os sucessos do álbum mais recente, o 'Dawn FM', lançado em 2022.

Chamada de 'After Hours Till Dawn', a turnê já se apresentou por diversas cidades estadunidenses e, agora, passa por países da América do Sul e da Europa.

Na turnê, o cantor canadense vai ser acompanhado pelo DJ Kaytranada e pelo produtor americano Mike Dean.