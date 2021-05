'The Voice Kids' estreia nova temporada domingo (6) e jurados se derretem: 'criança não tem defeito'

A poucos dias da estreia da nova temporada do 'The Voice Kids', que começa domingo (6), os jurados e apresentadores parece estar em uma sintonia: a de trazer nova energia ao programa. Na tarde desta segunda (31), Márcio Garcia e Thalita Rebouças, que comandam a atração, se uniram a Michel Teló, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos, os jurados, para falar com a imprensa sobre as novidades deste ano.

Pela primeira vez, inclusive, Márcio chega ao reality, assumindo o lugar que antes era de André Marques, atualmente designado à nova edição do 'No Limite'.

Legenda: Márcio Garcia assume a apresentação do The Voice Kids nesta edição Foto: Divulgação

"Estou muito feliz em ter entrado nessa família", disse, logo de início, ao ser questionado sobre o novo espaço ocupado por ele na televisão aberta.

"Já tive experiência com o 'Gente Inocente', o 'Em Família'. Eu que sou pai de quatro crianças sei bem a importância que tem o sonho de uma criança", delimitou ao também agradecer o convite feito por Boninho para que ele assumisse a produção.

Crianças no palco

Durante a coletiva, os assuntos relacionados à maternidade e a paternidade dos integrantes do programa, claro, vieram à tona. Gaby Amarantos, por exemplo, disse ficar feliz ao perceber o "brilho nos olhos" das crianças no palco, enquanto os jurados acabam se enxergando em cada um deles.

"Lembramos muito da nossa experiência, enquanto não tem como não lembrar dos filhos da gente. Além disso, em algum momento eu senti estar falando para minha criança também, de quando eu sonhei com a música", explicou a cantora paraense.

Legenda: Gaby Amarantos é uma das juradas desta edição Foto: Divulgação

Segundo ela, o 'The Voice Kids' torna necessário um olhar diferenciado perante os participantes. "Todas as vezes nas quais vejo esses talentos, nossas crianças, tento trazer um lado maternal para eles. É um lado de fada madrinha de dizer para ela: 'olha, eu estou aprendendo com você também'", relatou.

Michel Teló, pai dos bebês Teodoro e Melinda, aproveitou para reforçar a ideia de Amarantos. Para ele, lidar com os pequenos em busca da aprovação é algo que deixa o elenco do programa emocionado.

"Me coloco ali como pai e como ser humano. Já tive muitos sonhos, e essa questão de uma cadeira não virar deixa a gente muito desesperado ali entre os jurados, mas precisamos administrar para escolher o time, faz parte do programa", comenta a voz de 'Ai Se Eu Te Pego'.

Oportunidade na infância

Já sobre o peso de subir ao palco em um programa com a estrutura do 'The Voice', os jurados são unânimes: tanto a aceitação como a rejeição naquele espaço podem servir de crescimento aos pequenos.

"Criança não tem defeito, criança tem efeito", brincou Carlinhos Brown. "Ali nos comportamos como pais, responsáveis, mesmo sabendo que não são os nossos filhos, mas sentimos muito que temos o poder de indicar ali o caminho para eles, de dizer como eles podem trabalhar esse talento", pontua o artista baiano.

No fim, segundo Gaby, a grandiosidade da oportunidade deve ressonar às crianças por muito tempo. "Penso em como eles vão vai ver no futuro como esse momento é extremamente importante. É uma oportunidade valiosa. Queria ter tido isso quando criança", finaliza.

Ana Clara no Globoplay

Legenda: Ana Clara vai comandar uma produção exclusiva para a Globoplay sobre o reality show Foto: Divulgação

Enquanto isso, para fazer coro à exibição de 'The Voice Kids' na TV aberta, a ex-BBB Ana Clara será uma das novidades. Ela terá mais um programa para comentar reality show e vai comandar uma produção exclusiva para a Globoplay, a partir do dia 11 de junho.

A intenção é repercutir cada novo episódio do programa musical com convidados especiais e participantes. "Espero muito que todo mundo curta muito essa novidade", explica ela, recém-saída do 'Rede BBB' e do 'Bate-Papo No Limite'.