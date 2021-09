'The Voice Kids' chega à semifinal neste domingo (19); veja que horas começa o programa

A semifinal do "The Voice Kids" acontece neste domingo (19), na TV Globo. Dos 72 participantes que começaram o reality show, nove foram aprovados em duelos musicais e avançaram para mais uma fase do programa.

São apenas seis vagas na grande final da sexta temporada do "The Voice Kids". Neste domingo, três vozes de cada time se apresentam individualmente.

Legenda: Nove crianças disputam semifinal do "The Voice Kids" Foto: Arthur Meninea/TV Globo

O público vota para salvar uma voz de cada time, e o técnico fica com a missão de escolher o outro finalista. Assim, cada time fica com duas vozes na disputa final do programa.

Que horas começa o "The Voice Kids"?

O programa "The Voice Kids" começa às 14h20, na TV Globo, após ‘Temperatura Máxima’. O programa é apresentado por Márcio Garcia, com Thalita Rebouças nos bastidores.

Como será a semifinal

Na semifinal, vão ser selecionadas duas vozes de cada time para a final. Entre as disputas, vai se apresentar uma dupla de ex-participantes.

As integrantes do time de Gaby Amarantos, Izabelle Ribeiro (AM), Izadora Rodrigues (SP) e Ruany Keveny (BA), abrem a semifinal. Clara Dantas (PB) e Edu Lima Sanfoneiro (AL) voltam ao programa para fazer um dueto que promete emocionar o público com "Não Chores Mais".

O time de Carlinhos Brown sobe ao palco com Helloysa do Pandeiro (PB), Isabelly Sampaio (RJ) e Sofia Farah (RJ). E retornam Kaori Yokota (SP) e Maria Alice Xavier (BA) para interpretar juntas "Velha Infância".

O time de Michel Teló fecha a tarde com os shows de Gustavo Bardim (SC), Laís Menezes (PB) e Maria Victória (PR). E Anna Clara Dias (PB) e Paulinho Arretado (PE) retornam para interpretar "Todos Juntos".