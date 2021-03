The Voice + começa às 14h20, neste domingo (21)

O The Voice+ deste domingo (21) começa às 14h20 e os times são comandados por Cláudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho. Cantar o que sai direto do coração e aquilo que traz as melhores lembranças de uma juventude musical é o lema que a maioria dos participantes do The Voice+ leva para o palco do reality da Globo destinado a competidores acima dos 60 anos.

O ‘The Voice+’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, direção-geral de Angélica Campos e apresentação de André Marques, com Thalita Rebouças nos bastidores. O reality é exibido na TV Globo aos domingos, após a ‘Temperatura Máxima’; às segundas, às 20h30, no Multishow; e está disponível também no Globoplay.

Último dia da fase eliminatória

Ainda neste domingo, será o segundo e último dia do “Top dos Tops”, fase eliminatória do ‘The Voice+’, que formará o time de vozes que segue para a semifinal. Já estão garantidos Fran Marins e Abadia Pires, no time de Daniel; Oscar Henriques e Zé Alexandre, no time de Claudia Leitte; Angela Máximo e Leila Maria, no time de Mumuzinho; e Dudu França e Miracy de Barros, no time de Ludmilla.

Balanço da temporada

Caminhando para a reta final da competição, os técnicos já conseguem fazer um balanço da temporada e avaliar como sua relação com a própria idade foi modificada – ou não – depois do ‘The Voice+’.

Ludmilla, por exemplo, antes mesmo do programa começar, já tinha esse tema em destaque na sua vida. “Tenho a minha avó, que me ensina muitas coisas. Somos muito próximas e, por isso, eu já tenho esse olhar atento em relação à minha idade. Com esses lindos do meu time tenho revisto essa coisa da pressa que a juventude traz, que têm que acontecer “tudo ao mesmo tempo agora”, sabe? Então, tenho exercitado ser menos imediatista”, diz a cantora, que é a mais nova entre os técnicos.

Para o cantor Daniel, o aprendizado foi sobre identificar e aproveitar cada oportunidade. “As gravações nos influenciam e nos ensinam, com certeza, de que não há tempo pra começar. Nos mostra que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades e não deixar passar. É isso que eu tenho aprendido no decorrer do The Voice+, que apesar de cronologicamente estar com mais idade, na verdade não me sinto mais velho, me sinto muito mais jovem. Mais experiente, mais consciente das coisas, com uma visão diferente e talvez com mais calma de realizar algo”, comenta.

Mumuzinho concorda com Daniel. “Fazer algo novo é empolgante em qualquer idade. Esse é o grande ensinamento que podemos tirar do The Voice+.”

Claudia Leitte, assim como Ludmilla, também teve essa percepção antes do programa começar. “Assim que fiz meus 40 anos já comecei a sentir que estava pronta para novos desafios e que a idade não me impediria de nada, muito pelo contrário. O The Voice+ fez com que esse sentimento crescesse ainda mais. A idade não nos impede, dá mais vontade de fazer e realizar sonhos que ainda não alcançamos.”

Músicas escolhidas pelos participantes

Entre clássicos da Bossa Nova que a mãe cantarolava pela casa e discos de jazz que ele ouvia ainda garoto, Renato Castelo de Carvalho, 73, não pestanejou para escolher seu repertório, e mostrou a que veio com "Rosa", clássico de Pixinguinha de 1917, e "Dindi", composição de Tom Jobim dos anos 80.

"Minhas escolhas foram baseadas no que eu gosto e no que me traz mais afetividade. Eu poderia muito bem escolher músicas de espetáculo, como The Beatles, mas preferi cantar o que é minha verdade", afirma o potiguar.

"A ideia é rememorar nossa juventude, que era a parte mais bonita da vida de cada um de nós. Épocas de quando dávamos os maiores sorrisos e tínhamos mais esperança", complementa ele, que tentará uma vaga para a fase semifinal no próximo domingo (21).

Os demais candidatos parecem ter motivações semelhantes as de Renato. A primeira edição voltada a pessoas com mais de 60 anos tem privilegiado músicas antigas, cheias de memórias afetivas, indo do samba ao bolero, da bossa à MPB. Das 120 canções executadas no reality até o dia 14 de março, 73 delas ou 62% têm pelo menos 25 anos de história.

Curiosamente, não há um estilo musical que se sobressaia aos demais. O que nota-se é uma pluralidade entre ritmos que faziam muito sucesso nas paradas musicais de quando os candidatos eram adolescentes ou iniciavam a fase adulta.

The Voice Kids

Marcada para estrear em abril deste ano, a sexta temporada do The Voice Kids terá novidades, entre elas a estreia da cantora paraense Gaby Amarantos, que irá compor o time de técnicos com Michel Teló, que agora integrará a edição voltada para os jovens talentos, e Carlinhos Brown.

Outro nome também já conhecido fará parte do reality show musical: o ator e apresentador Márcio Garcia estará à frente do programa no lugar de André Marques, que será o titular da nova temporada do No Limite, especial com ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB).