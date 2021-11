‘The Voice Brasil’: que horas começa e onde assistir ao programa desta terça-feira (9)

A edição do programa de talentos musicais "The Voice Brasil" desta terça-feira (9) vai ao ar às 22h50 na TV Globo, após exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

A nova temporada do programa estreou no dia 26 de novembro. Na última quinta-feira (4), os jurados e o público acompanharam a quarta e última noite de Audições às Cegas da competição.

Após as performances, três cantores cearenses foram escolhidos para integrarem times dos jurados: Manú Rodrigues, de Porteiras, no time de Carlinhos Brown; Camila Marieta, de Fortaleza, no time de Iza; e Giuliano Eriston, de Bela Cruz, com Lulu Santos.

Na nova fase, "Tira-Teima", que começa hoje, os técnicos precisam reduzir seus times a partir da escolha de seis vozes para se apresentarem novamente. Os candidatos são divididos em duplas do mesmo time e se enfrentam apresentando shows individuais.

Após as performances, somente um deles é escolhido pelo técnico para permanecer no programa. O outro, fica disponível para todos os demais times por meio do botão “Peguei” — inclusive para o técnico Michel Teló.

Veja como estão os times até esta terça (9)

Time Brown

Ammora Alves, Anna Júlia, Bia Cantão, Cristiane de Paula, Gustavo Matias, Léo Pinheiro, Letícia Coutinho, Lysa Ngaca, Manú Rodrigues, Manu Semiguen, Marya Bravo, Milla Paz, Nêgamanda, Rodrigo Mello, Serena, Thais Pereira, Thór Junior, Will Gordon.

Time Claudia

Adriana, Ana Luiza Postingher, Anna Clara, Ariane Zaine, Belle Ayres, Belle Brito, Bianca Aragão, Bruna Gonçalves, Bruno Fernandez, Cibelle Hespanhol, Danilo Moreno, Dayse Rosa, Dielle Anjos, Edvania Sousa, Letícia Alecrim, Noug,

Raphael Marrone e Wina.

Time Iza

Andrielly Souza, Camila Marieta, Dida Larruscain, Dona Preta, Eduardo Vidal, Fernanda de Lima, Giovanna Rangel, Gleyssinho Samblack, Gustavinho, Honey, Hugo Rafael, Igor Sarapuí, Isabella Carvalho, Krishna Pennutt, Luiza Dutra, Rafa, Vanessa Souto e WD.

Time Lulu

Alessandra San, Bárbara Nery, Bia Trindade, Bruno Rodriguez, Carlos Filho, Carol Fincatti, EuLá, Giuliano Eriston,

Gustavo Boná, Jamily Diwlay, Júlia Paz, Júlia Rezende, Luama, Natália Araújo, NYAH, Taty Gomes, Thais Piza e Yasmin Maria.

Time Teló

Bella Raiane, Criston Lucas, Érika Ribeiro, Fabiana Gomes e Pamela Yuri.

Que horas começa o ‘The Voice Brasil’?

O ‘The Voice Brasil’ desta terça-feira (9) começa às 22h50, na TV Globo.

Com apresentação de Tiago Leifert e André Marques, o programa vai ao ar às terças e sextas. As reprises são exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.

