‘The Voice Brasil’: que horas começa e onde assistir ao programa desta quinta-feira (28)

O programa de talentos musicais ‘The Voice Brasil’ desta quinta-feira (28) vai ao ar às 22h35, na TV Globo, após a reprise da novela ‘Império’.

A estreia do programa, na última terça-feira (26), já garantiu a aprovação de 17 vozes para os times dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. A "Audição às Cegas" deve continuar hoje.

Veja como estão os times até hoje (28)

Time Brown

Cristiane de Paula, Lysa Ngaca e Léo Pinheiro.

Time Claudia

Edvania Sousa, Dayse Rosa, Belle Ayres, Letícia Alecrim, Ariane Zaine e Wina.

Time IZA

WD e Hugo Rafael.

Time Lulu

Carlos Filho, Alessandra San, Jamily Diwlay, Luama e Júlia Rezende.

Time Teló

Criston Lucas.

Que horas começa o ‘The Voice Brasil’?

O ‘The Voice Brasil’ desta quinta-feira (28) começa às 22h35, na TV Globo.

Com apresentação de Tiago Leifert e André Marques, o programa vai ao ar às terças e quintas, sempre após a novela ‘Império’. As reprises são exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.