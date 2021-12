‘The Voice Brasil’ hoje: que horas começa e onde assistir ao programa desta quinta (2)

A edição do programa de talentos musicais "The Voice Brasil" desta quinta-feira (2) vai ao ar às 22h35 na TV Globo, após exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

A nova temporada do programa estreou no dia 26 de novembro. Na última terça-feira (30), os jurados e o público acompanharam a final da fase das 'Batalhas' e viram a montagem completa do time de Michel Teló. Nesta quinta, com todos os times devidamente fechados, tem início a fase 'Batalha dos Técnicos'.

Nova fase do programa

Nesta fase, é time contra time. Um técnico desafia outro para embate direto. As vozes se apresentam e, ao fim, os três técnicos que não estão na disputa escolhem o vencedor. O candidato que perder é eliminado do programa.

Por sua vez, o técnico com mais vitórias na ‘Batalha dos Técnicos’ começa a nova fase com vantagem. "Vou com tudo para a ‘Batalha dos Técnicos’. O time está com sangue nos olhos para mostrar que é capaz", disse Teló.

Time Teló

Para se equilibrar aos times de Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos, Michel Teló terá de reduzir para 8 o seu time de 17 vozes. O técnico já conversou remotamente com cada um da equipe e vai divulgar nesta quinta o resultado.

Que horas começa o ‘The Voice Brasil’?

O ‘The Voice Brasil’ desta quinta-feira (2) começa às 22h35, na TV Globo.

Com apresentação de Tiago Leifert e André Marques, o programa vai ao ar às terças e sextas. As reprises são exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.

