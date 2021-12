‘The Voice Brasil’ hoje: que horas começa e onde assistir ao programa desta segunda (20)

A edição do programa de talentos musicais "The Voice Brasil" desta segunda-feira (20) vai ao ar às 22h45 na TV Globo, após exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

A nova temporada do programa estreou no dia 26 de novembro. Já na fase de shows ao vivo, o programa terá sua semifinal, com 10 vozes disputando para ver quem avança à transmissão final.

Hoje tem The Voice Brasil | Semifinal

O cearense Giuliano Eriston está no time Teló com Fernanda de Lima. Os outros concorrentes da semifinal são: Gustavo Matias e Lysa Ngaca (time Brown), Bruno Fernandez e Dielle Anjos (time Claudia), Hugo Rafael e WD (time Iza), Carlos Filho e Gustavo Boná (time Lulu).

Final The Voice 2021

A final do The Voice 2021 será no dia 23 de dezembro.

Horário ‘The Voice Brasil’ hoje

O ‘The Voice Brasil’ desta segunda-feira (20) começa às 22h45, na TV Globo.

Com apresentação de Tiago Leifert e André Marques, o programa vai ao ar às terças e sextas. As reprises são exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.

