Final ‘The Voice Brasil’: que horas começa e onde assistir ao programa desta quinta (23)

A edição do programa de talentos musicais "The Voice Brasil" tem sua final nesta quinta-feira (23) e vai ao ar às 22h35 na TV Globo, após exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

A nova temporada do programa estreou no dia 26 de novembro e cinco cantores, um de cada time, disputam para saber quem será a "voz do Brasil".

Hoje tem The Voice Brasil | Final

Bruno Fernandez (Time Claudia), Giuliano Eriston (Time Teló), Gustavo Boná (Time Lulu), Gustavo Matias (Time Brown) e Hugo Rafael (Time Iza) são os finalistas do The Voice hoje. Eles serão escolhidos pelo voto popular.

Horário da final do‘The Voice Brasil’

O ‘The Voice Brasil’ desta quinta-feira (23) começa às 22h35, na TV Globo.

Com apresentação de André Marques, o programa vai ao ar às terças e sextas. As reprises são exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.

Como votar no 'The Voice Brasil'?

A votação do The Voice Brasil acontece durante o programa. Ao sinal do apresentador, o público começará a votar em seu participante favorito. A votação fica disponível no site do The Voice no Gshow.

Para votar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google.

