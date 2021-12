'The Voice Brasil' estreia fase ao vivo com votação do público; veja horário e quem se apresenta

Os shows dos candidatos aprovados nas fases iniciais do 'The Voice Brasil' começam nesta terça-feira (14). O programa será exibido às 22h45, logo após a novela "Um lugar ao sol", na TV Globo.

Os músicos vão enfrentar pela primeira vez a opinião do público, que agora terá o poder de decidir o destino deles. Com o avanço da competição, o papel dos técnicos agora é apenas de orientação.

Nos dois primeiros shows ao vivo da temporada, Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza, Lulu Santos e Michel Teló dividem seus times em trios e apenas uma das vozes é escolhida por votação do público para avançar no programa.

São dois classificados de cada time para a ‘Semifinal’, que acontece segunda-feira (20).

Quem vai cantar na próxima semana

No segundo programa da fase, na quinta-feira (16), a outra metade dos grupos se apresenta e o processo se repete. Ammora Alves, Cristiane de Paula e Gustavo Matias cantam pelo Time Brown; Eulá, Giuliano Eriston e NYAH representam o Time Teló; Anna Júlia, Dona Preta e WD vem pelo Time IZA; Gustavo Boná, Júlia Paz e Thais Piza se apresentam no Time Lulu; e Danilo Moreno, Dielle Anjos e Wina disputam a segunda vaga do Time Claudia.

Como votar na fase de shows ao vivo?

Para votar nos participantes, é preciso se cadastrar, de forma gratuita, no site da TV Globo. O usuário pode votar quantas vezes quiser.

Que horas começa o The Voice Brasil hoje?

O programa começa às 22h45, logo após a novela "Um lugar ao sol", na TV Globo.