The Town confirma shows de Iggy Azalea e Liam Payne

Iggy Azalea e Liam Payne são as novas atrações confirmadas no festival The Town nesta segunda-feira (17). Os shows ocorrem em setembro, em São Paulo.

A rapper australiana Iggy Azalea irá se apresentar no palco principal, Skyline, em 2 de setembro - primeiro dia de festival. Post Malone e Demi Lovato também estão confirmados neste dia.

Iggy volta a se apresentar no país após quatro anos. Em 2019, ela fez um show único em São Paulo. Um ano antes, cantou em um jogo de futebol beneficente.

Já Liam, ex-membro do One Direction, canta no palco Skyline em 7 de setembro. Maroon 5 é a atração principal do dia, que também tem Ludmilla.

É a primeira grande apresentação do cantor em carreira solo no Brasil. Ele fez rápida passagem pelo país em 2021, para um show em festa de 15 anos.

O The Town também confirmou apresentação da cantora Pabllo Vittar, com participações de Liniker e Jup do Bairro. Ela se une a Jão e Gloria Groove no palco The One em 10 de setembro.

Nova venda de ingressos

A primeira edição do festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos. Serão seis palcos com shows simultâneos. A previsão de público é de 500 mil pessoas nos cinco dias de festival.

O primeiro lote de ingressos do festival, sem definição de dia, foi vendido em 14 de março. Novos ingressos começarão a ser vendidos nesta terça-feira (18), a partir das 19h.

Veja as atrações confirmadas até o momento