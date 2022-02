The Masked Singer não vai ao ar neste domingo (20); veja data de retorno do programa

O programa The Masked Singer Brasil não será exibido neste domingo (20), às 15h45, como costuma acontecer, logo após o The Voice +. Por conta da partida entre Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, a Globo suspendeu a atração apresentada por Ivete Sangalo.

Conforme anúncio realizado pelo programa, através do Twitter, a próxima exibição já acontece no próximo domingo (27), "em clima de carnaval".

Então, hoje, o The Voice+ irá ao ar entre 14h15 às 15h45 e, na logo em seguida, o jogo de futebol terá início. O Domingão com Huck está previsto para iniciar um pouco mais tarde também, às 18h10.

Não quero ninguém em pânico por aqui tá bom? Mas no próximo domingo não teremos The Masked Singer Brasil! Pra ninguém ficar triste eu vou encher vocês de conteúdos exclusivos por aqui, tá bom?



Aí no dia 27 estamos de volta na telinha da @tvglobo e em clima de carnaval! pic.twitter.com/pOtqnUUnIq — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 18, 2022

Programação musical

Sob o comando de Ivete Sangalo, os jurados Taís Araújo, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch têm a missão de descobrir quem está por trás da máscara.

A chave A, com Abacaxi, Borboleta, Coxinha, Lampião & Maria Bonita e Ursa, retornará ao palco no próximo domingo. Os programas trará os jurados também vestidos com fantasias de Carnaval.

Enquanto no primeiro domingo de março, dia 6, o grupo B, com Robô, Boto, Camaleão, Pavão, Dragão irá se apresentar.

Que horas começa o 'The Masked Singer Brasil’?

O reality costuma ir ao ar nos domingos após The Voice +, às 15h45. Além de sua exibição na TV Globo, também está disponível no streaming Globoplay.

O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).

Inserido na programação

De acordo com o portal Notícias da TV, do Uol, o The Masked Singer foi escalado aos domingos no primeiro semestre para tentar preencher o buraco deixado pela falta dos direitos de transmissão dos principais campeonatos estaduais do Brasil, como o Paulistão e Cariocão. Hoje, esses jogos passam na Record.