Thayse Teixeira anuncia gravidez para familiares durante a páscoa

A influenciadora digital Thayse Teixeira está grávida do namorado, o empresário Leonardo Meireles. O casal começou relacionamento em 2018 e há dois meses assumiram o namoro publicamente. A gravidez parecia pouco provável devido a uma lesão no colo do útero, descoberta no início do ano por ela.

O problema, se agravado, culminaria na retirada de parte do órgão, eliminando as chances de Thayse de ser mãe novamente. "Para nós, esta criança representa a benção da cura. Estamos duplamente felizes por este presente divino.", explica a influenciadora digital. Ela já é mãe de Bernardo de nove anos.

Com oito semanas de gestação, o casal optou em contar para a família no domingo de Páscoa. Dona Tânia, mãe de Thayse, passou o feriado com a filha e, com o neto Bernardo foram surpreendidos por um vídeo com o anúncio da gravidez.

"O tempo de nosso namoro é o que menos importa para mim, o sentimento é o mais valioso e posso afirmar ser tudo muito intenso entre nós . Me sinto imensamente feliz por viver esta experiência ao lado desta mulher incrível." comentou Leonardo.