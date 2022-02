Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilha foto dos filhos do casal em ida à escola

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, usou as redes sociais nesta terça-feira (8), para compartilhar um momento importante na vida dos filhos. Em uma imagem, o dermatologista mostrou a ida dos gêmeos Romeu e Gael à escola.

Na foto, Thales surgiu de mãos dadas com as duas crianças, de costas e carregando duas mochilas. Um dos meninos carregava a própria, todas com desenhos e do tamanho adequado aos dois filhos.

"Hora de ir para a escola. Fui intimado a levar uma mochila para mim também", escreveu como legenda descontraída para o clique.

Nos comentários, claro, colegas e admiradores de Thales deixaram mensagens carinhosos para os três. "Tem um gatinho folgado aí que não leva a mochila dele. Lindos e fofinhos", brincou uma das seguidoras sobre o fato de uma das crianças estar sem mochila.

Além disso, famosos e personalidades da mídia também deixaram uma mensagem ao viúvo. "Ai meu deuso que coisa mais fofa, escreveu a atriz Cláudia Raia, por exemplo.

Presença de Paulo Gustavo

Assim como as fotos dos gêmeos, a presença do humorista Paulo Gustavo, que faleceu após internação pela Covid-19 em 2021, é sempre lembrada nas redes sociais de Thales Bretas.

No início de janeiro, ele compartilhou um momento de lazer ao lado das crianças, ressaltando a falta que sente do marido diariamente.

"Domingo é um dia de família. E por mais difíceis que sejam agora, com um grande buraco, a gente se une, se abraça e se fortifica! Muita saudade! A família que formamos nunca mais será a mesma… mas vai ser a melhor que conseguirmos fazer, juntos!", disse.