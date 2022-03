Temperatura Máxima: veja qual filme será exibido pela TV Globo neste domingo (6)

Na Temperatura Máxima deste domingo (6), às 12h45, a TV Globo exibirá o filme "Malévola", uma produção do gênero fantasia da Disney, com Angelina Jolie no elenco.

Sinopse

Desde pequena, a gentil Malévola é a protetora do reino dos Moors. Quando Stefan, seu grande amor, trai a sua confiança na ambição de virar rei, ela se torna má e vingativa.



Assim, ela amaldiçoa a filha do rei, Aurora, a um sono eterno que só poderá ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro.

Assista ao trailer:

Curiosidades

Parte do filme foi filmado em Londres;

Para fazer as cenas entre a bebê Aurora e Malévola, eram chamados vários bebês para fazer um teste, porém todos choravam ao ver Jolie no traje de Malévola;

James Newton Howard foi contratado para fazer a trilha sonora do filme em outubro de 2012

Ficha Técnica

Título: Original: Maleficent

Elenco: Angelina Jolie. Personagem : Malévola ; Elle Fanning. Personagem : Princesa Aurora ; Sharlto Copley. Personagem : Rei Stefan ; Sam Riley.Dubladores Diaval: Wendel Bezerra/ Príncipe Phillip: Bruno Mello/ Rei Henrique: Antônio Moreno/ Jovem Malévola: Giulia Brito/ Jovem Stefan: Renato Cavalcanti/ Narradora: Marta Volpiani/ Malévola: Eleonora Prado/ Aurora: Gabi Guimarães/ Stefan: Mario Luiz/ Flittle: Denise Reis/ Knotgrass: Suzete Piloto/ Thistlewit: Priscilla Concepciom

Direção: Robert Stromberg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Fantasia